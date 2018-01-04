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Galatasaray taraftarının hayali gerçek oluyor

GALATASARAY TARAFTARININ HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Galatasaray, Fiorentina'da forma şansı bulamayan Ianis Hagi için teklif yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 10 numaralı formayla Hagi ismini görmek istiyor.

Tarih : 04 Ocak 2018, 13:50
Puan Ver : Galatasaray Taraftarının Hayali Gerçek Oluyor(9/10)5

Galatasaray'ın Ianis Hagi için Fiorentina'ya teklif götürdüğü iddia edildi.

Sky Italia' nın haberine göre Fiorentina'nın Watford'dan Etienne Capoue'yi kadrosuna katmak istediği ve bu transfer sebebiyle Ianis Hagi ile yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.

PROBLEM HAGI'NİN GİDİŞİYLE ÇÖZÜLECEK

Haberde Etienne Capoue'nin 2 milyon euroluk maaşının sorun olduğu ve Fiorentina'nın bu problemi Ianis Hagi'nin Galatasaray'a gidişiyle çözebileceği vurgulandı.

Oğlu Ianis'in başka bir takıma gidebileceğini söyleyen Gheorghe Hagi ise, "Çok sıkı çalışıyor ama oynama şansı bulamıyor. Futbol oynamak için başka bir yere gidebilir. Fiorentina ile konuştuk ve bir çözüm bulmaya çalışacağız. Oynamaya oynamaya ritmini kaybetti. Üzgünüm ama gerçek bu" açıklamasını yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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