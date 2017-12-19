Galatasaray'da yönetimin erken seçim kararı sonrası kimlerin başkanlığa aday olacağı merak edilmeye başlandı. Dursun Özbek, 20 Ocak'taki kongrede yeniden başkan adayı olacak.

Daha önce başkan adaylığını açıklayan Adnan Öztürk, bir süredir ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyordu.

AHMET ÖZDOĞAN ADAYLIĞA HAZIR

Cumhuriyet'in haberine göre; ayrıca eski yönetici Ahmet Özdoğan, 20 Ocak'taki kongrede başkan adaylığına hazır olduğunu belirtti. Kulislerde Ünal Aysal'ın yeniden aday olabileceği yönünde iddialar bulunuyor.

Kaynak: haberinburada