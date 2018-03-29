GALATASARAY TARİH YAZDI! AVRUPA'DA FİNALDEYİZ
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı eleyerek FIBA Avrupa Kupasında finale yükseldi.
FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına 57-55 yenilmesine rağmen finale yükselen taraf oldu.
İLK MAÇI 7 SAYI FARKLA KAZANMIŞTI
Kadınlar EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray, İstanbul'da 7 sayı farkla mağlup ettiği rakibi Avenida'ya deplasmanda 2 sayı farkla mağlup oldu ve adını finale yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
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