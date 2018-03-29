FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına 57-55 yenilmesine rağmen finale yükselen taraf oldu.

İLK MAÇI 7 SAYI FARKLA KAZANMIŞTI

Kadınlar EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray, İstanbul'da 7 sayı farkla mağlup ettiği rakibi Avenida'ya deplasmanda 2 sayı farkla mağlup oldu ve adını finale yazdırdı.

Kaynak: haberinburada