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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 Futbolcunun Kalemini Kırdı
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 Futbolcunun Kalemini Kırdı

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, 4 FUTBOLCUNUN KALEMİNİ KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdan ayrılmasını istediği 4 futbolcuyu belirledi. Listede, Terim gelir gelmez "Hoş geldin" yazan Ryan Donk da var.

Tarih : 26 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 Futbolcunun Kalemini Kırdı(6/10)2

Galatasaray'daki 4. dönemine merhaba diye Fatih Terim'in hedefi şampiyonluk. Bu kapsamda elinde sahaya süreceği verimli bir kadro isteyen deneyimli teknik adam, rotasyon ve ilk 11'deki isimlerle forma yarışına gireceği futbolcular istiyor

Transfer için 'Kesinlikle gerekli' raporu veren Terim, takımdaki 4 isim için de kararını verdi. İşte o isimler:

Donk'un hocanın projesi içinde yer almadığı, futbolcunun takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer aldığı kaydedildi.

TARIK ÇAMDAL GİDİYOR

Taraftarların da istemediği Tarık Çamdal, Galatasaray'da bulunduğu süre içerisinde gelişim gösteremezken yıllık yüksek maliyeti ile de sarı kırmızılıların sırtındaki bir yük gibi. Terim'in de azimsiz olan oyunculara karşı tutumu doğrultusunda Tarık'ın satılması için talimat verdiği konuşuluyor.

Çok yönlü oyuncu seven Terim'in Emrah Başsan'ı da yetersiz bulduğu bu bakımdan gönderilecekler arasında düşündüğü iddia ediliyor.

"LATOVLEVICI BASKIYI KALDIRAMAZ"

Tudor'un getirttiği Latovlevici de Terim'in gönderilecekler listesinde. Galatasaray'ın ağırlığı olduğunu her daim dile getiren Terim, Latovlevici'nin yüksek tansiyonlu maçları kaldırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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