GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ, FUTBOLCULARI BASINDAN KAÇIRDI
Yerine Fatih Terim'in geleceği konuşulan Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, basına açık idmanı uzak sahada yaptırınca tepkilerin odağında yer aldı.
Galatasaray'ın Hırvat hocası Igor Tudor, ender görülebilecek bir uygulamaya imza attı.
Sarı-Kırmızılıların akşam idmanını basına açan Tudor, takımı basın mensuplarına yakın olan sahada değil, bir sonraki sahada çalıştırdı. Bu nedenle basın mensupları, idmanı 200 metre uzaktan takip etmek zorunda kaldı. Gazeteciler, Tudor'un bu tavrına tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Restoranda Amuda Kalkmak İsteyen Gencin Dramı, Ağır Çekimle Kamerada!
- Evsiz Adamı Konaklama Karşılığında Köle Yapan Çift Tutuklandı
- 23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu
- Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
- Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
Bu Haberle İlgili Yorumlar