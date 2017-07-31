Atatürk Büstü Saldırganı İfadesiyle Pes Dedirtti: Pişman Değilim, Rüyada Tebliğ Edildi
Okulun Altından Antik Tiyatro Çıktı! Şimdi Yıkılması Gündemde
Seo Optimizasyonu Seo İpuçları Ve Sayfa İçi Seo
Restoranda Amuda Kalkmak İsteyen Gencin Dramı, Ağır Çekimle Kamerada!
Evsiz Adamı Konaklama Karşılığında Köle Yapan Çift Tutuklandı
Gözaltına Alınan Hdp Batman Milletvekili Başaran, Serbest Bırakıldı
Roma'da Cengiz Devri Başladı
Bekir İrtegün'ün İtirafçı Olduğu İçin Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldığı Ortaya Çıktı
Thy'nin İşten Çıkardığı 30 Aşçıyı Nusret Kaptı
Türk Dövüşçü Volkan Özdemir, Rakibini 42 Saniyede Perişan Etti
Aykut Kocaman, Başakşehirli Edin Visca'yı İstiyor
Darbecilerin Telsiz Kayıtlarında Ortaya Çıktı: Orgeneral Zekai Aksakallı'yı Vurun Emri!
Ebru Yaşar'ın Eşiyle Ünlü Bakliyatçı Villa Yüzünden Mahkemelik Oldu
Ünlü Çifti Pelin Akil Ve Anıl Altan'ın Aşk Pozu Herkesi Mest Etti
Yeni Yıldan İtibaren Stuttgart'ta Dizel Yasak
Derya Alabora'nın Meslek Hayatının Sonu Deyip Sürdü, Sonuç Ortada!
Türkiye'nin Turizm Geliri Artarak 5,4 Milyar Dolar Oldu
Haziran Ayında İhracat Arttı, İthalat Azaldı
Şanlıurfa Valiliği'nden Atatürk Büstüne Saldırıyla İlgili Açıklama: Akli Dengesi Yerinde Değil
Kuşadası'nda Aç Kalan 6 Yaban Domuzu Şehre İndi

Galatasaray Teknik Direktörü, Futbolcuları Basından Kaçırdı

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ, FUTBOLCULARI BASINDAN KAÇIRDI

Yerine Fatih Terim'in geleceği konuşulan Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, basına açık idmanı uzak sahada yaptırınca tepkilerin odağında yer aldı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Galatasaray Teknik Direktörü, Futbolcuları Basından Kaçırdı(9/10)5

Galatasaray'ın Hırvat hocası Igor Tudor, ender görülebilecek bir uygulamaya imza attı.

Sarı-Kırmızılıların akşam idmanını basına açan Tudor, takımı basın mensuplarına yakın olan sahada değil, bir sonraki sahada çalıştırdı. Bu nedenle basın mensupları, idmanı 200 metre uzaktan takip etmek zorunda kaldı. Gazeteciler, Tudor'un bu tavrına tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Teknik  Direktörü  Futbolcuları  Basından  Kaçırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER