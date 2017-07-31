Galatasaray'ın Hırvat hocası Igor Tudor, ender görülebilecek bir uygulamaya imza attı.

Sarı-Kırmızılıların akşam idmanını basına açan Tudor, takımı basın mensuplarına yakın olan sahada değil, bir sonraki sahada çalıştırdı. Bu nedenle basın mensupları, idmanı 200 metre uzaktan takip etmek zorunda kaldı. Gazeteciler, Tudor'un bu tavrına tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada