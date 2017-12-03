GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ IGOR TUDOR İÇİN KRİTİK GÜN SALI
Beşiktaş derbisinde alınan farklı mağlubiyet sonrası Hırvat teknik adamın geleceği konusunda ikiye bölünen yönetim kurulu, salı günü bir araya gelecek.
Galatasaray'da 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası teknik direktör Igor Tudor bir kez daha eleştirilerin odağında. Hırvat teknik adamın göreve geldiğinden beri büyük maçlarda takıma oynattığı oyun, camiada büyük tepkinin oluşmasına neden oldu.
HAFTA İÇİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK
Galatasaray yönetimi, Tudor konusunda şu an için sessizliğini koruyor. Hırvat çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, hafta içinde gerçekleşecek toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.
YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ
5-1'lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası Beşiktaş derbisinin Tudor'un geleceği hakkında belirleyici olacağını düşünen yönetim, alınan farklı yenilgi sonrası ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım yönetici Tudor ile yolların ayrılması gerektiğini savunurken, bir diğer kısım ise Hırvat teknik adam ile yola devam edilmesi gerektiğini düşünüyor. Başkan Dursun Özbek, salı günü gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında Beşiktaş derbisinin yankılarını yöneticiler ile paylaşacak.
Kaynak: haberinburada
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