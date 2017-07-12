GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR, IMBULA'YI İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Stoke City'de forma giyen Imbula'nın transferini istedi, "Yeter ki gelsin, ben ağustosa kadar beklerim." dedi.
Transferdeki hedeflerine birer birer ulaşan Galatasaray, West Ham United'de forma giyen Sofiane Feghouli ile görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibiyle 5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, futbolcuya yaptıkları teklifi yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2.8 milyon Euro'ya çıkardı. Feghouli'nin bu hafta içinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.
TUDOR'A İKİ TAVSİYE: FERNANDO VE WILLIAN
Hürriyet'in haberine göre, Başkanın verdiği transfer müjdesi sonrası gözler İngiltere'ye çevrildi. Cim Bom'un bundan sonraki ilk transferinin, West Ham forması giyen Sofiane Feghouli olması bekleniyor. Transfer döneminin en hareketli kulübü olan Galatasaray'da Belhanda, Gomis ve Maicon'un ardından Mariano ile Feghouli için geri sayıma geçilirken orta saha takviyesi için de Tudor'un kapısı çalındı. Bu bölgeye Tudor'un talebi ile en az 1 şartlara göre 2 oyuncu transferi gerçekleştirecek olan Galatasaray'da yeni isimler masaya sunuldu. Galatasaray yönetimine bu hafta Manchester City'de forma giyen Fernando ve Flamengo'da oynayan Willian önerildi.
"DAHA HIZLI OYUNCU LAZIM"
Orta saha transferi içinde çalışan Galatasaray yönetimi 2 futbolcuyu Igor Tudor'a bildirdi. Slovakya kampında iki futbolcuyu da detaylı mercek altına alan Igor Tudor, Manchester City'de forma giyen Fernando'yu ağır bulduğunu belirtip "O bölgede daha hızlı oyuncu gerekli" dedi, Willian'ı da beğenmedi.
"IMBULA SINIF ATLATIR"
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, orta saha transferi için 1 numaralı isteğinin Imbula olduğunu ise şu sözlerle anlattı: "Imbula, Galatasaray'a orta saha bölgesinde sınıf atlatır. Oyunun her iki yönünde de etkili olan, hızlı bir oyuncu. Tam ihtiyacımız olan futbolcu. Bu bölge için acele etmeyin. Imbula'yı 20 gün daha beklerim. Onu kadromuza katalım ben ağustos ayına kadar beklemeye razıyım. Yeter ki Stoke City'i ikna edelim" dedi.
IMBULA 12 MAÇTA OYNADI
Imbula, Stoke City menajeri Mark Hughes tarafından İngiliz ekibinin İsviçre'de yapacağı kamp kadrosuna ise alındı. Imbula'nın kamptaki performansına göre 'kiralanması' ile alakalı karar verecek olan Mark Hughes, geçen yıl Fransız oyuncuya Premier Lig'de yalnızca 12 maçta şans vermişti. Imbula ve menajerleri halen Galatasaray'ın teklifine sıcak bakarken Tudor, bu yüzden 'bekleyelim' diyor. Galatasaray Kulübü ise İngiliz kulüplerinin oyuncularının gelişimi için çok önem verdiği 'oynama garantisi' şartını da kiralama kontratına ekleyerek Stoke City'i ikna etmeye çalışıyor.
Kaynak: haberinburada
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