GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR, VOLKAN ŞEN'LE GÖRÜŞÜYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Volkan Şen ve menajeriyle transfer görüşmelerinde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Volkan'a yıllık 1.4 milyon Euro teklif etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Volkan Şen ve menajeri ile Maçka'da bir otelde transfer görüşmesi yapıyor!
BİP Spor'un haberine göre Fenerbahçe'den ayrılan ve Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncusuna sarı-kırmızılılar 3 yıllık kontrat önerirken her sezon için de 1 milyon 450 bin Euro teklif etti.
VOLKAN ŞEN GALATASARAY'I İSTİYOR
Fenerbahçe'deki macerası biten Volkan Şen, Tudor'a Galatasaray'da oynamayı çok istediğini belirtti.
İki taraf arasındaki görüşmelerin sonucu önümüzdeki saatlerde belli olacak.
Kaynak: haberinburada
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