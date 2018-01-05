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Galatasaray Terim'e özel kombine çıkarıyor

GALATASARAY TERİM'E ÖZEL KOMBİNE ÇIKARIYOR

Galatasaray, Fatih Terim'in dönüşüyle taraftarın stadı doldurması nedeniyle yarım sezonluk kombine çıkarma kararı aldı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : Galatasaray Terim'e Özel Kombine Çıkarıyor(10/10)6

Fatih Terim'in dönüşüne sahne olan Göztepe maçını 47 bin kişiye oynayan Galatasaray, taraftarının bu ilgisini fırsata çevirmeye hazırlanıyor.

Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışındaki rakipleri Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak sarı-kırmızılılar yarım sezonluk kombine kart satışa çıkarma kararı aldı. Galatasaray'da şu ana kadar 35 bin kombine satışı gerçekleşti. Taraftarların ligin ikinci yarısı için satışa çıkacak kombinelere büyük ilgi göstereceği ve 40 bin barajının geçileceği tahmin ediliyor.

EN AZ 8 MAÇLIK OLACAK

Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda bu sezon en iyi performansını sergileyen Galatasaray 9 maçta elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin iç sahada en başarılı takımı oldu. Sarı-kırmızılılar 40 bin taraftar ortalaması ile de bu alanda zirvede. Ligde evinde 8 rakibini daha ağırlayacak sarı-kırmızılılar; kupada da Türk Telekom Stadı'nda çeyrek ve yarı final maçlarına çıkabilir. Satışa çıkacak yarım sezonluk kombinelerle 8-10 maç izlenebilecek.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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