Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş bir yandan yeni transferler için çalışmalarını yürütürken iç transferi de ihmal etmiyor.



Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş bir yandan yeni transferler için çalışmalarını yürütürken iç transferi de ihmal etmiyor. Şenol Güneş'in takımada tutulması için tavsiye verdiği Tolgay Arslan'la da bu plan dahilinde yeni sözleşme imzalandı. Ancak bu transfer sürecinde yaşanan ilginç bir detay ortaya çıktı.



Siyah beyazlı takım, başarılı orta saha oyuncusunun gelecek sezon sona erecek olan sözleşmesini 4 yıl daha uzatma kararı aldı. Tolgay'ın da bu teklife evet dediği belirtildi. Beşiktaş'ın Tolgay'la görüştüğü dönemde Galatasaray'ın da yıldız oyuncuya talip belirlendi. İşte yaşananlar...



GALATASARAY SEZON SONU İSTEDİ



Orta sahaya birden çok takviye yapmaya karar veren sarı kırmızılıların lig bittikten sonra Tolgay'ı tekrar gündemine aldığı ortaya çıktı. Ancak menajer Ahmet Bulut elini çabuk tutmayan Galatasaray'a "O tren kaçtı artık" diyerek bu transferin gerçekleşme olasılığının kalmadığını vurguladı.



TUDOR 'GENÇ DE JONG' DEYİNCE...



Galatasaray ve Tolgay Arslan arasındaki flörtü SABAH, 16 Mart'ta manşetine taşımıştı. O dönem Beşiktaş'ta istediği kadar forma şansı bulamayan Tolgay, sarı kırmızılı takıma transferi gündeme gelmişti.







kaynak:sabah