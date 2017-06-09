GALATASARAY TRANSFERDE HÜSRANA UĞRADI
Spor Toto Süper Lig'de son iki sezondaki performansıyla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, bu süreçte yaptığı 20 transferin büyük bölümünden istediği verimi alamadı.
Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonda hedeflerinin uzağında kalan ve taraftarlarını üzen Galatasaray, bu dönemde transfer ettiği futbolcuların büyük bölümünden istediği verimi alamadı.
Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu altıncı, 2016-2017 sezonunu da dördüncü sırada tamamlayan ve yeni sezon yapılanması çerçevesinde kadrosuna birçok oyuncuyu dâhil etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Kulüp Başkanı Dursun Özbek döneminde transfer ettiği 20 futbolcunun büyük bölümünde hayal kırıklığı yaşadı.
Galatasaray, 2015-2016 sezonunda Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Kevin Grosskreutz, Lionel Carole, Cenk Gönen, Jason Denayer (kiralık), Jem Paul Karacan, Bilal Kısa, Ryan Donk ve Martin Linnes, 2016-2017 sezonunda ise Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Josue Pesqueira (kiralık), Kolbeinn Sigthorsson (kiralık), Emrah Başsan, Nigel de Jong, Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı.
kaynak:sabah
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