

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonda hedeflerinin uzağında kalan ve taraftarlarını üzen Galatasaray, bu dönemde transfer ettiği futbolcuların büyük bölümünden istediği verimi alamadı.







Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu altıncı, 2016-2017 sezonunu da dördüncü sırada tamamlayan ve yeni sezon yapılanması çerçevesinde kadrosuna birçok oyuncuyu dâhil etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Kulüp Başkanı Dursun Özbek döneminde transfer ettiği 20 futbolcunun büyük bölümünde hayal kırıklığı yaşadı.







Galatasaray, 2015-2016 sezonunda Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Kevin Grosskreutz, Lionel Carole, Cenk Gönen, Jason Denayer (kiralık), Jem Paul Karacan, Bilal Kısa, Ryan Donk ve Martin Linnes, 2016-2017 sezonunda ise Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Josue Pesqueira (kiralık), Kolbeinn Sigthorsson (kiralık), Emrah Başsan, Nigel de Jong, Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı.







kaynak:sabah