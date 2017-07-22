GALATASARAY TWİTTER HESABINDAN 2 GÜNDÜR ÇIT ÇIKMIYOR
Östersunds'a elenerek Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da, resmi twitter hesabı 2 gündür tek tweet bile atmadı.
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan ve birçok ilke imza atan Galatasaray, İsveç'in orta sıra ekibi Östersunds önünde UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda sürpriz bir şekilde veda etmesinin yankıları sürüyor.
2 GÜNDÜR ÇIT ÇIKMIYOR
Sarı-kırmızılı takımın resmi twitter hesabından 20 Temmuz Perşembe günü oynanan Östersunds maçından sonra paylaşım yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da bazı taraftarlar "Dursun Özbek istifa", "Tudor istifa", "Selçuk'u alana Yasin bedava" şeklinde tezahürat yapmışlardı.
Kaynak: haberinburada
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