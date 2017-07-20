GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ KOLAROV, ROMA'YA GİDİYOR
Sezon başında hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile anılan Manchester City'li Aleksandar Kolarov, Seria A ekiplerinden Roma'ya gidiyor.
Transferde ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aleksandar Kolarov'un, 7 yıllık aranın ardından tekrar İtalya Serie A'ya dönmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.
6 MİLYON EURO'YA İŞ BİTTİ
Roma merkezli La Repubblica'da yer alan haberde; Roma'nın Kolarov için Manchester City'e 6 milyon Euro'luk teklifini ilettiği ve çeşitli görüşmelerin ardından tarafların anlaşmaya vardığı kaydedildi. Transferin resmileşmesinin önündeki tek engelin Manchester City'nin sol bek transferi olduğu ve iki transferin aynı anda resmileşeceği iddiasına yer verildi.
LAZİO'DAN 22 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Aleksandar Kolarov, Manchester City'den önce Roma'nın ezeli rakibi Lazio'nun formasını giymişti. 31 yaşındaki Sırp sol bek Aleksandar Kolarov, 2010 yazında 22.7 milyon Euro bonservis karşılığında Ada'ya transfer olmuştu. Kolarov, kariyerinde çıktığı 353 resmi maçta 33 gol atıp 46 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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