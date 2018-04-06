GALATASARAY, YENİ GOLCÜYLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI
İspanyol basını, Galatasaray'ın Real Valladolid'de forma giyen golcü oyuncu Jaime Mata ile büyük ölçüde anlaştığını yazdı.
Önümüzdeki yaz transfer döneminde önceliğini sol beke vermesi beklenen Galatasaray ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanyol basını, Sarı Kırmızılılar'ın Real Valladolid'de forma giyen golcü futbolcu Jaime Mata ile yakından ilgilendiğini yazdı.
MENAJERİYLE ANLAŞTILAR
El Gol Digital adlı internet sitesinin haberine göre Galatasaray yönetimi, oyuncunun menajeriyle büyük ölçüde anlaşarak transferde büyük yol katetti.
La Liga 2'de bu sezon attığı 26 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Mata'nın sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.
Kaynak: haberinburada
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