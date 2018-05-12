GALATASARAY, YENİ MALATYASPOR ENGELİNİ RAHAT GEÇTİ: 2-0
Galatasaray sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar haftaya Göztepe maçında 1 puan aldığı taktirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Galatasaray, çok hızlı başladığı maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri henüz 1. dakika oynanırken YounesBelhanda ve 12. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.
AVANTAJINI KORUDU
Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 72'ye çıkarırken, son hafta öncesinde büyük bir avantajı korumuş oldu. Evkur Yeni Malatyaspor ise bu sonuçla 40 puanda kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise son hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 2 Tonluk Dev Ciğer Tavası Rekor Peşinde! Vinçle Getirildi
- Antalya'da 65 Yıllık Çamlar Öğrencilerde Alerji Yapıyor Diye Kesildi
- Kktc'nin Eski Cumhurbaşkanı Erdoğlu'nun Kızı, Babasının Karşı Çıktığı Adayı Destekleyecek
- 'gardaş' Mesajı Verdi! Kafkaslarda Savaş Çanları Çalıyor
- Güney Koreli Turistlerden Türk Gazilere Büyük Saygı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Real Madridli Gareth Bale'den Turistlere Eşek Şakası
- Çin'n Tianjin Quanjan Takımı Babel İçin 13 Milyon Euro Teklif Etti
- Fenerbahçeli Futbolcular, Sipariş Verilen Ciğerleri Moral Bozukluğu Nedeniyle Yiyemedi
- Evkur Yeni Malatyaspor Kalecisi Ertaç Özbir'den İtiraf: Menajerim Fenerbahçe İle Görüştü
- Galatasaray'da 4 Futbolcu Sarı Kart Sınırında
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar