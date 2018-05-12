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GALATASARAY, YENİ MALATYASPOR'U KONUK EDİYOR! CANLI ANLATIM


Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor! Canlı anlatım
Tarih : 12 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u Konuk Ediyor! Canlı Anlatım(9/10)5

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' GOL! Galatasaray maça golle başladı. Defansın arasında giren Rodrigues topu kaptıktan sonra pasını verdi ve Belhanda topu boş kaleye yuvarladı.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sinan, Gomis

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Eren, Diallo, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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