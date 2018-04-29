GALATASARAY YENİDEN LİDER! İŞTE SÜPER LİGDE SON DURUM
Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı. Galatasaray taraftarının önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise yarışta büyük yara aldı. İşte Süper Lig puan durumu, Süper Lig'in zirvesinde kalan maçlar, Süper Lig'in 30. haftasında alınan sonuçlar...
GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66 PUAN)
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
BAŞAKŞEHİR'İN SON 3 MAÇI (65 PUAN)
06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63 PUAN)
06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62 PUAN)
06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
(66) Galatasaray
(65) Başakşehir
(63) Fenerbahçe
(62) Beşiktaş
Kaynak: haberinburada
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