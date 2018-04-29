Galatasaray Yeniden Lider! İşte Süper Ligde Son Durum
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GALATASARAY YENİDEN LİDER! İŞTE SÜPER LİGDE SON DURUM


Galatasaray yeniden lider! İşte Süper Ligde son durum
Tarih : 29 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : Galatasaray Yeniden Lider! İşte Süper Ligde Son Durum(6/10)2

Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı. Galatasaray taraftarının önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise yarışta büyük yara aldı. İşte Süper Lig puan durumu, Süper Lig'in zirvesinde kalan maçlar, Süper Lig'in 30. haftasında alınan sonuçlar...

GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66 PUAN)

06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray

13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya

20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

BAŞAKŞEHİR'İN SON 3 MAÇI (65 PUAN)

06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor

13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir

20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63 PUAN)

06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor

13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe

20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62 PUAN)

06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor

13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş

20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

(66) Galatasaray

(65) Başakşehir

(63) Fenerbahçe

(62) Beşiktaş

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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