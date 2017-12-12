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Galatasaray yenilmesine rağmen tur biletini kaptı

GALATASARAY YENİLMESİNE RAĞMEN TUR BİLETİNİ KAPTI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Sivas Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenildi. İlk maçı İstanbul'da 5-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükseldi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Galatasaray Yenilmesine Rağmen Tur Biletini Kaptı(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Sivas Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

İLK YARI BERABERE SONUÇLANDI

5-1'in rövanşında maça hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Sinan Gümüş ile 1-0 öne geçti. Sivas Belediyespor bu gole 43. dakikada Samet Katanalp ile karşılık verince ilk yarı 1-1 sona erdi.

GALİBİYET GOLÜ 90+2'DE GELDİ

İkinci yarının büyük bir bölümü karşılıklı ataklarla geçilirken Sivas Belediyespor uzatma dakikalarında sürprize imza attı. Ev sahibi ekip 90+2. dakikada Ali Aydın'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray adını bir üst tura yazdırırken Sivas Belediyespor ise kupaya veda etti.

Ev sahibi Sivas Belediyespor'da Samet Katanalp 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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