Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Sivas Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

İLK YARI BERABERE SONUÇLANDI

5-1'in rövanşında maça hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Sinan Gümüş ile 1-0 öne geçti. Sivas Belediyespor bu gole 43. dakikada Samet Katanalp ile karşılık verince ilk yarı 1-1 sona erdi.

GALİBİYET GOLÜ 90+2'DE GELDİ

İkinci yarının büyük bir bölümü karşılıklı ataklarla geçilirken Sivas Belediyespor uzatma dakikalarında sürprize imza attı. Ev sahibi ekip 90+2. dakikada Ali Aydın'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray adını bir üst tura yazdırırken Sivas Belediyespor ise kupaya veda etti.

Ev sahibi Sivas Belediyespor'da Samet Katanalp 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kaynak: haberinburada