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Galatasaray Yönetimi, Bugün Tudor'un Kaderini Belirleyecek

GALATASARAY YÖNETİMİ, BUGÜN TUDOR'UN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Galatasaray, bugünkü yönetim kurulu toplantısında Igor Tudor'un ne zaman gönderileceğine karar verecek.

Tarih : 05 Aralık 2017, 13:40
Puan Ver : Galatasaray Yönetimi, Bugün Tudor'un Kaderini Belirleyecek(5/10)1

Galatasaray, Igor Tudor defterini kapatmak üzere... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugünkü yönetim kurulu toplantısında, kurmaylarıyla beraber yol haritasını belirleyecek. Gündemde, "Tudor gitsin mi kalsın mı" değil, "Hocayı ne zaman gönderelim" sorusu var. Hırvat hocanın isminin üzerinin bu kadar çabuk silinmesinin sebebi, Beşiktaş deplasmanındaki 3-0'lık yenilgiden çok, tüm büyük maçlarda ortaya konan silik futbolun geleceğe dair hiçbir umut vermemesi.

SON HAMLE ASLAN'I BİTİRMİŞTİ

Buna karşın akıllarda önemli soru işaretleri var. Devre bitmeden yapılacak bir teknik direktör değişikliğinin, takıma daha da olumsuz yansıma ihtimali, Özbek'i kara kara düşündürüyor. Geçen sezon Riekerink'in yerine Tudor'un getirilmesiyle, Galatasaray'ı şampiyonluk yarışından her hafta biraz daha uzaklaşmıştı.

"MAYIS'TAKİ SEÇİMİ KAYBEDERİZ"

Üstelik Galatasaray Yönetimi'ni Mayıs 2018'de kritik bir seçim bekliyor. Özbek, yarım kalan icraatlarını tamamlamak üzere göreve devam etmek istiyor. Ancak sadece bonservise 40 milyon Euro ödenerek son yılların en büyük yatırımının yapıldığı sezonda takımın şampiyon olamaması, hatta alt sıralara gerilemesi, yöneticiler arasında, "Mayıs'taki seçimi kaybederiz" endişesi doğuruyor.

TÜM İHTİMALLER MASADA

İşte bugünkü toplantıda tüm bu ihtimaller masaya yatırılacak. Tudor'un ne zaman gönderileceği, yerine kimin getirileceği, bu seçimlerin takıma nasıl yansıyacağı, Florya'da huzurun yeniden sağlanması gibi detaylar, Özbek ve kurmayları arasında kıyasıya tartışılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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