UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön elemede veda eden Galatasaray'da hedefteki isim Teknik Direktör Igor Tudor'la şimdilik devam kararı çıktı.Türk Telekom Stadı'ndaki olaylı Östersunds karşılaşması sonrası en çok merak edilen konu geldiği günden bu yana eleştirilen Hırvat hocanın geleceğiydi. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları elenmenin sorumlusu olarak Tudor'u görmedi. Başkan ve ekibi şu aşamada hocanın görevine son vermenin risk olacağı görüşünde birleşti.

"YENİ HOCAYLA PLANLAR DARMADAĞIN OLABİLİR"

Bunun nedeni ise yeni bir yapılanmaya gidilmesi ve Tudor'un oynatmak istediği sisteme göre transfer yapılması. Ayrıca gelecek isimlerin de yine Hırvat teknik adamın kafasında oluşturmaya çalıştığı oyun kurgusuna göre tercih edildiğinin altını çizen başkan, yeni bir teknik adamla beraber planların darmadağın olabileceğini düşünüyor.

YÖNETİM LİGDE 6 HAFTANIN GEÇMESİNİ BEKLEYECEK

Tudor'dan ziyade diğer faktörleri ön plana çıkaran Özbek ve ekibi, değerlendirme yapmak için ligin başlamasının ve en az 6 hafta geçmesinin doğru olacağını savunuyor.Başkan ve idareciler, Tudor'dan ziyade futbolcuların performansının yetersiz kaldığı, ayrıca temmuzun ortasında takımın hazırlıksız yakalandığı noktasından hareket ediyorlar. Başkan ve ekibine göre sorun Tudor'dan kaynaklanmıyor ama camiadan gelen sesler tam tersini söylüyor. Başkan'a ulaşan birçok kongre üyesi, Tudor'la devam edilmesinin yeni sezonu da riske atmak anlamına geleceğini Dursun Özbek'e iletti.

LUCESCU SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da olası bir teknik adam değişikliği halinde takımın başına getirileceği iddia edilen Lucescu, böyle bir teklife "evet" diyebileceğini bildirdi.

Türkiye'de çalışmaya sıcak bakan ve şu an boşta olan Rumen teknik adama yakın kaynaklar, "Galatasaray'dan teklif gelirse Lucescu düşünmeden gelir. Galatasaray'ın kadrosunun da lig için yeterli olduğunu düşünüyor" yorumunda bulundular.

Kaynak: Skorer

Kaynak: haberinburada