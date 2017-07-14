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Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder ile Yolları Ayırma Kararı Aldı

GALATASARAY YÖNETİMİ WESLEY SNEİJDER İLE YOLLARI AYIRMA KARARI ALDI

Galatasaray, Wesley Sneijder'i gönderme kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun bonservisini bedavaya verecek.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı(5/10)1

Galatasaray'da Wesley Sneijder dönemi sona eriyor. Galatasaray yönetimi, Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile yolları ayırma kararı aldı.

BONSERVİSİNİ VERİYOR

Yönetim, Sneijder'in geçmişe dönük alacaklarını ödeyecek ve geçen sezon kestiği cezayı silecek; Galatasaray ayrıca, Sneijder'in bonservisini de bedavaya verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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