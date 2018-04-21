GALATASARAY ZORLU DEPLASMANDA! 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU:
AYTEMİZ ALANYASPOR:
Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas
GALATASARAY:
Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
Kaynak: haberinburada
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