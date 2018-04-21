Galatasaray Zorlu Deplasmanda! 11'ler Belli Oldu
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GALATASARAY ZORLU DEPLASMANDA! 11'LER BELLİ OLDU


Galatasaray zorlu deplasmanda! 11'ler belli oldu
Tarih : 21 Nisan 2018, 19:40
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Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

AYTEMİZ ALANYASPOR:

Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas

GALATASARAY:

Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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