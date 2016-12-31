Galatasaray'dan 2 futbolcunun kırmızı kart gördüğü, Hamit ve Chedjou'nun gönderilmesine sebep olan Tuzlaspor maçının yaraları bitmek bilmiyor. Sarı kırmızılı yönetimin takımdan göndermek istediği Cavanda, bu maçta ağır biçimde sakatlandığı için elde kaldı.



İnanması güç ama gerçek... Galatasaray, 113 yıllık tarihinde en ağır hasarlı maçını Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor karşısında oynadı. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. sırada bulunan Tuzlaspor'un 3-2 kazanarak yılın en büyük sürprizlerinden birine imza attığı karşılaşma sonunda Galatasaray'a çıkan fatura şöyle...







İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI







Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 56. dakikasında Chedjou, 61. dakikasında Yasin Öztekin kımızı kart gördü. Sarı kırmızılı takım için son derece önemli bir isim olan Yasin'in 2 maç ceza alması bekleniyor.







kaynak:fanatik