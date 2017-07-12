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GALATASARAY'A CAVANDA PİYANGOSU! HAREKETE GEÇTİLER


Galatasaray'a Cavanda piyangosu! Harekete geçtiler
Tarih : 12 Temmuz 2017, 20:20
Puan Ver : Galatasaray'a Cavanda Piyangosu! Harekete Geçtiler(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Sivasspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Cavana için harekete geçti. Aroune Kone, Hakan Bilgiç ve son olarak Menemen Belediyespor'un genç golcüsü Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlayan Sivasspor'da transfer harekatı sürüyor.

HAREKETE GEÇTİLER

Dün stopere Vitali Djakov'a imza attıran Kırmızı-Beyazlılar, şimdi de sağ beke yöneldi. Gündeme ilk gelen isim ise Galatasaray'ın kadro dışı bırakıp satış listesine koyduğu Luis Cavanda oldu. Teknik direktör Samet Aybaba'nın da onayını alan Yiğidolar, Belçikalı futbolcu için harekete geçti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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