Galatasaray'a döneceği iddia edilen Sneijder'le ilgili menajeri konuştu: Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Oradan istemeden ayrıldı. Bizim Nice ile sözleşmemiz var.

Galatasaray'a döneceği yönünde haberler çıkan Wesley Sneijder'in durumuyla ilgili menajeri Guido Albers, Fanatik Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Albers'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sneijder, Galatasaray'da çok mutluydu. Orada büyük başarılar elde etti ve istemeyerek ayrıldı. Şu anda ise Fransa'da Nice ile yeni bir macera içinde... Galatasaray'ı uzaktan da olsa takip ediyor. Terim'in dönmesinden o da mutlu oldu. Herhangi bir görüşme yok! Sneijder'le Galatasaray'a dönme konusunu hiç konuşmadık.

"NICE İLE SÖZLEŞMEMİZ VAR"

Zaten Türkiye'den bu konuyla ilgili kimse bize ulaşmadı. Şu an Nice'te. Evet, takımın durumu beklentilerin altında ama Sneijder'in oradan ayrılması için Nice'le anlaşma sağlanması lazım. Sonuçta bizim Nice ile sözleşmemiz var."

Kaynak: haberinburada