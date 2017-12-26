GALATASARAY'A DÖNÜYOR DENEN SNEİJDER'İN KADERİ BELLİ OLDU
Galatasaray'a döneceği iddia edilen Sneijder'le ilgili menajeri konuştu: Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Oradan istemeden ayrıldı. Bizim Nice ile sözleşmemiz var.
Galatasaray'a döneceği yönünde haberler çıkan Wesley Sneijder'in durumuyla ilgili menajeri Guido Albers, Fanatik Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.
Albers'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Sneijder, Galatasaray'da çok mutluydu. Orada büyük başarılar elde etti ve istemeyerek ayrıldı. Şu anda ise Fransa'da Nice ile yeni bir macera içinde... Galatasaray'ı uzaktan da olsa takip ediyor. Terim'in dönmesinden o da mutlu oldu. Herhangi bir görüşme yok! Sneijder'le Galatasaray'a dönme konusunu hiç konuşmadık.
"NICE İLE SÖZLEŞMEMİZ VAR"
Zaten Türkiye'den bu konuyla ilgili kimse bize ulaşmadı. Şu an Nice'te. Evet, takımın durumu beklentilerin altında ama Sneijder'in oradan ayrılması için Nice'le anlaşma sağlanması lazım. Sonuçta bizim Nice ile sözleşmemiz var."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar