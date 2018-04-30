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Galatasaray'a Mariano'dan kötü Martin Linnes'ten iyi haber

GALATASARAY'A MARİANO'DAN KÖTÜ MARTİN LİNNES'TEN İYİ HABER

Galatasaray'da Beşiktaş maçında sakatlanan Mariano gelecek hafta oynanacak olan Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Linnes ise hafta sonuna kadar hazır hale getirilecek.

Tarih : 30 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Galatasaray'a Mariano'dan Kötü Martin Linnes'ten İyi Haber(9/10)5

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettikleri derbide sakatlık geçiren Mariano ve Martin Linnes'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Mariano'nun sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edildiği, aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan Martin Linnes'in ise ilk müdahalesinin yapıldığı ve dikiş atıldığı kaydedildi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes'in ise dikişleri atılmıştır.

Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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