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galatasaray'a sürpriz isim: leonardo bertone

GALATASARAY'A SÜRPRİZ İSİM: LEONARDO BERTONE

Galatasaray, İsviçre Ligi ekibi Young Boys'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Leonardo Bertone'yi radarına aldı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 14:31
Puan Ver : Galatasaray'a Sürpriz İsim: Leonardo Bertone(8/10)6


Berner Zeitung, verdiği haberde Leonardo Bertone ile Galatasaray'ın dışında Werder Bremen, Monaco, Sporting Lizbon ve Anderlecht ilgilendiğini yazdı.



Değeri 450 bin Euro olan 1994 doğumlu oyuncu için istenen bonservisin ise 1 Milyon Euro'yu geçebileceği ifade ediliyor.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Galatasaray  A  Sürpriz  İsim  Leonardo  Bertone    haber

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