

Berner Zeitung, verdiği haberde Leonardo Bertone ile Galatasaray'ın dışında Werder Bremen, Monaco, Sporting Lizbon ve Anderlecht ilgilendiğini yazdı.







Değeri 450 bin Euro olan 1994 doğumlu oyuncu için istenen bonservisin ise 1 Milyon Euro'yu geçebileceği ifade ediliyor.







kaynak:fanatik