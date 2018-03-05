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Galatasaray'da 12 yıldır görev yapan Cenk Ergün kovuldu

GALATASARAY'DA 12 YILDIR GÖREV YAPAN CENK ERGÜN KOVULDU

Galatasaray'da 12 yıldır görev yapan ve son olarak sportif direktör sorumluluğunu üstlenen Cenk Ergün ile yollar ayrıldı.

Tarih : 05 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Galatasaray'da 12 Yıldır Görev Yapan Cenk Ergün Kovuldu(6/10)2

Galatasaray'da Dursun Özbek'in yerine Mustafa Cengiz'in başkanlığa getirilmesinin ardından taşlar yerinden oynadı. Kulübe 12 yıldır hizmet veren Cenk Ergün ile yollar ayrıldı.

Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın yönetim kademesinde değişiklikler devam ediyor. Galatasaray'da 12 yıldır görev yapan ve son olarak sportif direktör sorumluluğunu üstlenen Cenk Ergün ile yollar ayrıldı.

CENK ERGÜN KİMDİR?

İlkokulu Bursa'da okudu. 1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun oldu. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yükseköğrenimini tamamladı.

2000-2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı. 2003-2006 yıları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev aldı. Ergün, Mustafa Cengiz yönetiminin gelişine kadar futbol direktörü olarak görev yaptı. Cenk Ergün evli, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca biliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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