GALATASARAY'DA 4 YÖNETİCİ, FATİH TERİM'İN GELMESİNE KARŞI ÇIKIYOR
Galatasaray'da Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında Tudor'un koltuğu sallanırken 4 yönetici Fatih Terim ismine karşı çıktı.
Galatasaray'da yine papatya falları açılmaya başladı. Her kötü sonuç sonrası teknik direktör Tudor'un durumunu masaya yatıran Galatasaray yönetimi, Beşiktaş maçı sonrası bir durum değerlendirmesi yaptı.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, "Bizi ligde zirveye Tudor getirdi ama büyük maçlarda farkını ortaya koyamıyor. Yeni kurulmuş takım olmanın sıkıntısını derbilerde çektik. Her şeye rağmen Beşiktaş ve F.Bahçe'nin önündeyiz. Rakiplerin de zor maçları var. Şu anda liderliği kaybettik ama 3'te 3 yaparsak ilk yarıyı zirvede bitirebiliriz. Devreye kadar bekleyelim ve Beşiktaş ile F.Bahçe'ye geçilmediğimiz müddetçe hocaya dokunmayalım" ifadeleriyle şimdilik Tudor'la yola devam kararı aldı.
ÖZBEK: HER DESTEĞİ VERDİK
Bir yanda bu gelişmeler yaşanırken, taraftarın ismini gündeme getirdiği Fatih Terim ismi de canlılığını koruyor. İddialara göre başkan Özbek, Fatih Terim ismine sıcak fakat yönetim içindeki bazı isimler (özellikle 4 yönetici) buna karşı çıkıyor. Özbek şu anda Tudor ile en azından devre arasına kadar devam kararı verirken, Terim seçeneğini de kafasının bir kenarına koymuş durumda.. Bu arada Başkan Dursun Özbek dün Galatasaray Lisesi'ndeki etkinlikte Tudor'la ilgili hiçbir soruya yanıt vermedi. Çok üzgün olan Özbek'in yakın çevresine, "Bu kadar destek veriyoruz, emek veriyoruz karşılığını alamıyoruz" dediği öğrenildi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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