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Galatasaray'da 5 Milyon Euro Kazanan Sneijder'e En Yüksek Teklif 1.5 Milyon Euro
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Galatasaray'da 5 Milyon Euro Kazanan Sneijder'e En Yüksek Teklif 1.5 Milyon Euro

GALATASARAY'DA 5 MİLYON EURO KAZANAN SNEİJDER'E EN YÜKSEK TEKLİF 1.5 MİLYON EURO

Galatasaray'da 5 milyon Euro kazanan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'e en yüksek teklif, 1.5 milyon Euro ile İtalyan ekibi Sampdoria'dan geldi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Galatasaray'da 5 Milyon Euro Kazanan Sneijder'e En Yüksek Teklif 1.5 Milyon Euro(10/10)6

Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in yeni takımı merak konusu... Şu ana kadar sadece Sampdoria'dan resmi teklif alan Sneijder'e İtalyan ekibinin yıllık sadece 1.5 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı.

SAMPDORIA'YI REDDETTİ

Sarı-kırmızılılarda 5 milyon Euro'dan fazla kazanan Sneijder'in teklifi çok düşük bulduğu ve Sampdoria'ya olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

UTRECHT İSTİYOR

Sneijder'i doğup büyüdüğü şehrin takımı olan Utrecht transfer etmeye çalışıyor ve maddi kaynak arıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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