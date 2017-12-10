Dünya Devinde Beklenen Ayrılık Gerçek Oldu
Beşiktaş Maçında Cenk'e Tekme Atan Umut, Hakem Penaltı Verince Çıldırdı
Abd Büyükelçiliği Önünde Kudüs Protestosu! Göstericilerle Polis Arasında Çatışma Çıktı
Netanyahu'dan Hadsiz Açıklama: Kudüs'ün İsrail'in Başkenti Olduğunu Kabul Edin!
Yeni Doğan Bebeklerin Nüfus Kaydı Artık Hastanelerde De Yapılacak
Karadeniz Hamsisinin Fiyatı 20 Lirayı Gördü
Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı
Taş Baskı Zeytinyağları Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
İngiltere'de Liverpool İle Everton Yenişemedi: 1-1
Hava Saldırısı Sonrası Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Tehdit: Bedelini Ödeyecekler
Trump'un Kudüs Kararını Devre Dışı Bırakabilecek 7 Adım
Steam, Bitcoin'i Ödeme Yöntemleri Arasından Kaldırdı
Türkiye'den Google'a Uyarı! Israr Ederse Yaptırım Gelir
İskoçya Ekibi Celtic'te Taraftarlar, Kudüs Filistin'dir Pankartı Açtı
Büyüme Verileri Yarın Açıklanacak
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Ataşehir Cevabı: Fetö'yle El Ele İftiranın, Kumpasın İçinde!
Kanal İstanbul, Geçtiği Güzergahta 200 Milyar Liralık Ekonomi Yaratacak
Göztepe Maçında Kafasına Top Çarpan Futbolcu, Hafıza Kaybı Yaşadı
Arap Birliği'nden Trump'a Sert Tepki: Kararı Hükümsüzdür
Slovenya'nın İstihbarat Örgütü Sova Greve Gitti

Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı

GALATASARAY'DA AYHAN, HATALI GOL YİYEN MUSLERA'YA KÜFREDERKEN YAKALANDI

Galatasaray'da Teknik Direktör Yardımcısı Ayhan Akman, Akhisar maçında hatalı gol yiyen Muslera'ya küfrederken kameralara yakalandı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı(10/10)6

Galatasaray'da Akhisar karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından gündeme oturan isimlerden biri de Ayhan Akman oldu.

KULÜBEDE ÇILDIRDI

Galatasaray'ın Muslera'nın hatasından dolayı yediği ilk golün ardından Uruguaylı kaleciye tepki gösteren ve küfür ettiği görülen Ayhan Akman'a sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi.

"NEYİ DÜZGÜN YAPIYORSUN?"

Muslera'nın hatasına rağmen Galatasaray için çok önemli bir yere sahip olduğu görüşünde birleşen Galatasaray taraftarı, "Ayhan Akman neyi düzgün yapıyorsun da Muslera'ya küfür ediyorsun?" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  Ayhan  Hatalı  Gol  Yiyen  Muslera  Ya  Küfrederken  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER