GALATASARAY'DA AYHAN, HATALI GOL YİYEN MUSLERA'YA KÜFREDERKEN YAKALANDI
Galatasaray'da Teknik Direktör Yardımcısı Ayhan Akman, Akhisar maçında hatalı gol yiyen Muslera'ya küfrederken kameralara yakalandı.
Galatasaray'da Akhisar karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından gündeme oturan isimlerden biri de Ayhan Akman oldu.
KULÜBEDE ÇILDIRDI
Galatasaray'ın Muslera'nın hatasından dolayı yediği ilk golün ardından Uruguaylı kaleciye tepki gösteren ve küfür ettiği görülen Ayhan Akman'a sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi.
"NEYİ DÜZGÜN YAPIYORSUN?"
Muslera'nın hatasına rağmen Galatasaray için çok önemli bir yere sahip olduğu görüşünde birleşen Galatasaray taraftarı, "Ayhan Akman neyi düzgün yapıyorsun da Muslera'ya küfür ediyorsun?" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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