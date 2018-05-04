Galatasaray olağan genel kurulunda başkanlığa; Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu aday oldu.

Galatasaray Kulübünün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa, mevcut başkan Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek ile Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu aday oldu.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu imzasıyla sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, başkan adayları ve yönetim kurulu aday listeleri yer aldı.

Açıklamada, Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nun gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak aday oldukları belirtildi.

Seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan isimlerin, yönetim kurulu aday listeleri ise şöyle:

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ

Asil üye adayları: Murat Ece, Mahmut Recevik, F. Okan Böke, Kaan Kançav, M. Ömer Cansever, Abdürrahim Albayrak, Emre Erdoğan, Dorukhan Acar, Yusuf Günay, Dilek Kutlu

Yedek üye adayları: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Asil üye adayları: Metin Öztürk, M. Taner Aşkın, İbrahim Ziyal, Osman Kocaman, Niyazi Yelkencioğlu, Nasuhi Sezgin, Rıza Tevfik Morova, Levent Yaz, Ercüment Erdem, Dikran Gülmezgil

Yedek üye adayları: Cenk Eyüboğlu, M. Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu

OZAN KORKUT'UN LİSTESİ

Asil üye adayları: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar S. Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin

Yedek üye adayları: Burak Altınbaşak, M. Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar

ALİ FATİNOĞLU'NUN LİSTESİ

Asil üye adayları: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı

Yedek üye adayları: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

Kaynak: haberinburada