GALATASARAY'DA BELHANDA, DONK VE FERNANDO'YU SUÇLADI: ÇOK GERİDE OYNUYORLAR
Galatasaray'da Belhanda, "Donk ve Fernando o kadar savunmaya yaslanıyorlar ki 8 numara oynamak zorunda kalıyorum. Hücuma yardım etme şansım azalıyor." dedi.
Alanyaspor maçında Terim'in kendisini oyundan çıkarmasına tepki gösteren Younes Belhanda, etkisiz futbolunu Donk ve Fernando'nun çok geride oynamalarına bağladı.
Faslı yıldızın, "İkisi de o kadar savunmaya yaslanıyorlar ki otomatikman 8 numara oynamak zorunda kalıyorum. Hücuma yardım etme şansım azalıyor" dediği öğrenildi. Terim'in Belhanda'ya bu konuda hak verdiği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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