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Galatasaray'da Belhanda, Donk Ve Fernando'yu Suçladı: Çok Geride Oynuyorlar
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Galatasaray'da Belhanda, Donk ve Fernando'yu Suçladı: Çok Geride Oynuyorlar

GALATASARAY'DA BELHANDA, DONK VE FERNANDO'YU SUÇLADI: ÇOK GERİDE OYNUYORLAR

Galatasaray'da Belhanda, "Donk ve Fernando o kadar savunmaya yaslanıyorlar ki 8 numara oynamak zorunda kalıyorum. Hücuma yardım etme şansım azalıyor." dedi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Galatasaray'da Belhanda, Donk Ve Fernando'yu Suçladı: Çok Geride Oynuyorlar(9/10)5

Alanyaspor maçında Terim'in kendisini oyundan çıkarmasına tepki gösteren Younes Belhanda, etkisiz futbolunu Donk ve Fernando'nun çok geride oynamalarına bağladı.

Faslı yıldızın, "İkisi de o kadar savunmaya yaslanıyorlar ki otomatikman 8 numara oynamak zorunda kalıyorum. Hücuma yardım etme şansım azalıyor" dediği öğrenildi. Terim'in Belhanda'ya bu konuda hak verdiği ifade edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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