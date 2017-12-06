Çırağan Sarayı'nda "Engelleri Aşıyoruz" başlığı altında düzenlenen geceye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri eşleriyle birlikte katılırken, Galatasaray A Futbol Takımı, Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Üyeleri, GSYİAD üyeleri, Galatasaray Camiası'nın önemli isimleri, sanat dünyasından ünlüler yer aldı.

TUDOR VE ÖZBEK YAN YANA

Gecede, alınan ağır yenilgiler nedeniyle büyük tepki toplayan İgor Tudor'un Başkan Özbek'le yan yana oturması dikkat çekti.ÖZBEK: "ENGELSİZ ASLANLARIMIZA VERDİĞİNİZ DESTEK GURUR VERİCİ"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gecenin açılış konuşmasını yaparken sözlerine Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi'ni kuran rahmetli başkanımız Özhan Canaydın'ı anarak başladı. Başkan Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en köklü, en büyük camiası aynı zamanda en büyük ailesidir. Bu bilinçle; Galatasaray camiası olarak sayısız kez bu tarz birlik ve beraberlik organizasyonlarına imza attık. Bugün siz değerli Galatasaraylıların sayesinde yine engelleri aşıyoruz. Bizleri her zaman gururlandıran, yurt içinde ve yurt dışında sayısız başarı elde eden Engelsiz Aslanlarımıza vermiş olduğunuz destek büyük gurur verici. Bu gecenin organize edilmesinde birçok kişi aylarca gecesini gündüzüne katarak büyük emek sarf etti. Gerek eşim Mesude Hanım, gerek kızım Neslihan gerekse de yönetim kurulu üyelerimizin eşleri yoğun bir mesai harcayarak bu geceyi Galatasaray Ailesi'ne armağan etti" dedi.

İSMAİL AR: "MAYISLAR BİZİM OLACAK"

Engelsiz Aslanlar'ın takım kaptanı İsmail Ar, "Bu güzel geceyi organize eden başta başkanımız Dursun Özbek ve eşi Mesude Hanım olmak üzere yöneticilerimizin eşlerine çok teşekkür ediyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz takım olarak en büyük teşekkürü Mayıs ayında getireceğimiz kupalarla edeceğiz. İnşallah ocaklar diğer takımların olsun, mayıslar bizim olacak" açıklamasında bulundu.ERGÜN: "BİZE UMUT IŞIĞI OLDULAR"

Galatasaray A Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcularının da tam kadro yer aldığı gecede Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Galatasaray'a yakışan bir gece. Engelsiz Aslanlarımız bizim gurur kaynağımız. Onlar, sadece kulübümüz değil, bütün engelli vatandaşlarımız için misyon üstlendiler. Logomuzu, rengimizi, ismimizi uluslararası arenada en üst düzeye taşıdılar. Umut ışığı oldular. Onların yararına yapılan bir gece. Biz de teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimizle elimizden gelen desteği onlar için her zaman yapacağız. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" dedi.İNCESU: "DÜNYADAKİ ENGELLİLER ADINA GALATASARAY'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ise "Uzun zamandır bu geceyi planlıyorduk. Başkanımız ile projelerimiz için görüşürken Galatasaray'a anlam katacak, farkındalık yaratacak proje düşünmüştük. Mükemmel bir organizasyonla Galatasaray'ın değerlerinin bir araya gelmesini istedik. 100. yılda kurulup, 12 yıl boyunca hem Türkiye'nin hem dünyanın bakış açısını değiştiren tekerlekli sandalye basketboluna ve farkındalığa dikkat çekmek istedik. Bunu önemseyen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eşi Mesude Hanım, kızı Neslihan Hanım'a projeyi sunduk. Sağ olsunlar her toplantıya katıldılar. Bizim işlerimizden dolayı katılamadığımız toplantılarda bile yer aldılar. Yönetim Kurulu üyelerimizin eşleri ki onları Melek Aslanlar olarak adlandırıyorum. İnanılmaz çaba sarfettiler. Tüm emeği geçen profesyonellerimize çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza, eşlerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. 12 yılda, bu işin başındaki ve Galatasaray'ın görevlendirdiği insan olarak söylüyorum, 2005 öncesi ve şimdiki arasında uçurum var. Bunu Galatasaray sağladı. Dünyadaki engelliler adına Galatasaray'ımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada