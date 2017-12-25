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Galatasaray'da Brezilyalı Fernando 4-5 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

GALATASARAY'DA BREZİLYALI FERNANDO 4-5 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray'da Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando'nun 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 22:20
Puan Ver : Galatasaray'da Brezilyalı Fernando 4-5 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak(7/10)3

Galatasaray'da dün oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando'dan kötü haber geldi.

4-5 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bugün çekilen MR sonuçu sağ iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldızın tedavisine başlandığı belirtildi. Ameliyata gerek kalmadan tedavi edilecek olan Fernando için son karar kampta verilecek. Fernando'nun yaklaşık olarak 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Galatasaray'da dünkü maçta sakatlanan bir başka isim Rodrigues'in ise durumunun ciddi olmadığı kulüp doktoru Yener İnce tarafından belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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