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Galatasaray'da Deprem! Yıldız Futbolcu F.Bahçe Derbisinde Yok

Galatasaray'da deprem! Yıldız futbolcu F.Bahçe derbisinde yok

GALATASARAY'DA DEPREM! YILDIZ FUTBOLCU F.BAHÇE DERBİSİNDE YOK

Galatasaray'da Mariano, Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kart sonucunda Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Tarih : 11 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Galatasaray'da Deprem! Yıldız Futbolcu F.Bahçe Derbisinde Yok(9/10)5

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray'a bir kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında hakem, Mariano'nun orta sahada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında faulü belirledi. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda Mariano'ya bir de sarı kart gösterdi.

ZORLU FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Sarı kart sınırında olan Mariano, bu kartla cezalı duruma düştü. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak maçta Mariano forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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