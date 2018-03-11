Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray'a bir kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında hakem, Mariano'nun orta sahada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında faulü belirledi. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda Mariano'ya bir de sarı kart gösterdi.

ZORLU FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Sarı kart sınırında olan Mariano, bu kartla cezalı duruma düştü. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak maçta Mariano forma giyemeyecek.

Kaynak: haberinburada