GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK İBRA EDİLDİ
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kurulda, 22 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.
OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Hesap döneminin 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerini kapsaması nedeniyle Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri mali genel kurula konu oldu. Eski başkan Özbek ve yönetiminin hem mali hem de idari yönden ibrası, ayrı ayrı oy çokluğuyla üyeler tarafından kabul edildi.
DURSUN ÖZBEK TEŞEKKÜR ETTİ
Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı. Oylama sonrası kürsüye gelen Dursun Özbek, üyelere teşekkür etti.
Kaynak: haberinburada
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