GALATASARAY'DA EREN DERDİYOK 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Galatasaray'da Bursaspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'un sahalardan 1 ay uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor'u evinde 5-0'le geçen Galatasaray'da oyuna sonradan giren Eren Derdiyok, bir pozisyonda sakatlık geçirmişti. Tecrübeli futbolcu sahalardan 1 ay uzak kalacak.
Bursaspor maçında Galatasaray'da iki oyuncu sakatlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulüpetn yapılan açıklamada Eren Derdiyok'un sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiğinde ezilme, Ryan Donk'un ise sol gözünde yırtık tespit edildiği duyurulmuştu.
AYAK KEMİĞİNDE EZİLME TESPİT EDİLDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:
"Dün oynanan Bursaspor maçından sonra sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinin ardından sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen oyuncumuz Eren Derdiyok'un tedavisine başlanmıştır. Ryan Donk'un Bursaspor karşılaşması sonrası sponsor hastanemizde yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır."
Kaynak: haberinburada
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