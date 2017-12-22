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Galatasaray'da Formayı Unutan Ryan Donk, Terim Gelir Gelmez Hoş Geldin Yazdı

GALATASARAY'DA FORMAYI UNUTAN RYAN DONK, TERİM GELİR GELMEZ HOŞ GELDİN YAZDI

Galatasaray'da uzun süredir forma giyemeyen Ryan Donk, Fatih Terim'in açıklanmasıyla birlikte ilk "hoş geldin" diyen futbolcu oldu.

Tarih : 22 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : Galatasaray'da Formayı Unutan Ryan Donk, Terim Gelir Gelmez Hoş Geldin Yazdı(5/10)1

Galatasaray'da Igor Tudor sonrasında takımın başına Fatih Terim getirildi. Efsane isim bugün resmi sözleşmeye imza atacak. Terim'in gelişi özellikle taraftarlar arasında büyük bir heyecan uyandırırken takım içerisinden de olumlu tepkiler geldi.

İLK "HOŞ GELDİN" DİYEN RYAN DONK OLDU

Futbol takımı tercümanı Mert Çetin İmparator paylaşımında bulunurken Scout Şefi Emre Utkucan'dan da aynı mesaj geldi. Bu iki isim dışında Hollandalı futbolcu Ryan Donk da Terim'e ilk 'hoş geldin' diyen futbolcu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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