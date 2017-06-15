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galatasaray'da gomis transferi bitti!

GALATASARAY'DA GOMİS TRANSFERİ BİTTİ!

Fransızların saygın gazetesi L'Equipe, Galatasaray'ın Gomis'le 3 yıllığına anlaştığını yazdı. Alacağı ücret: Bonuslarla beraber 3.2 milyon Euro.

Tarih : 15 Haziran 2017, 12:15
Puan Ver : Galatasaray'da Gomis Transferi Bitti!(7/10)4


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Bafetimbi Gomis transferinde sona gelindi. L'Equipe'in verdiği bilgiye göre Fransız futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varan Gomis'in alacağı ücret de belli oldu.



Sarı kırmızılı takımın Gomis'e yıllık 3 milyon Euro vereceği, bu ücretin bonuslarla beraber 3.2 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi. Maç başları hariç Gomis'in Galatasaray'a maliyeti 10 milyon Euro'yu (40 milyon TL) geçecek.



 



kaynak:sabah








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