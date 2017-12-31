Galatasaray'da Gündem Fransız Yıldız Patrice Evra!
Yasal Düzenleme Yapılmayacağını Söyleyen Ekonomi Bakanı, Bitcoin'den Uzak Durun Dedi
Lebron James Açıkladı: Cedi Osman İçki İçmiyor
Yeşil Sahalara Veda Edince Sektör Değiştirecek! Yine Parayla Oynayacak
Saçlarını Kazıtan Sıla'nın Yeni İmajı Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Ceceli'nin Eşi Eli Karnında Geziyor
Hande, Murat'a Baskı Yapıyor: Sil O Fotoğrafları
Cimri Değilim Diyordu, Sevgilisinin Yanında Yaptığı Şov Pes Dedirtti
Hüsnü Çoban, Dizinin Fanlarını Ayağa Kaldıran Kararından Vazgeçti
Aykut Kocaman'dan Dünya Yıldızına Onay Çıktı
Genç Futbolcuya Fransa'nın Lille Ekibi Talip Oldu
Boğaz Köprülerinden Otomobil Geçiş Ücreti 8,75 Tl Oldu
İstanbul'da Nostaljik Tramvay Seferleri Yeniden Başlıyor
Çalışma Hayatında Yapılan Düzenlemeler, Yeni Yılla Birlikte Yürürlüğe Giriyor
Görülmemiş Olay! Cenk Tosun Ada'da Atacak, Beşiktaş Kazanacak
Milan'ı Hakan Çalhanoğlu Kurtardı
Mehmet Ekici'ye Eski Takımı Talip Oldu!
İran Sınırında Yapımı Devam Eden Duvar İnşaatının Yarısına Gelindi
Mit'in Yeni Kalesi, Dinlemelere Ve Sızmalara Karşı Özel Olarak Tasarlandı
3 Trilyonluk Yılbaşı Ağacını Orakla Koruyor

Galatasaray'da Gündem Fransız Yıldız Patrice Evra!

GALATASARAY'DA GÜNDEM FRANSIZ YILDIZ PATRİCE EVRA!

Ara transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in de isteği üzerine sol bek takviyesine yoğunlaşan Galatasaray'da Patrice Evra'nın ismi gündeme geldi.

Tarih : 31 Aralık 2017, 05:50
Puan Ver : Galatasaray'da Gündem Fransız Yıldız Patrice Evra!(6/10)2

Galatasaray'da sol bek transferi için girişimler devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Patrice Evra oldu.

Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen 36 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

İKİ OYUNCUDAN GELECEK HABERE GÖRE HAREKETE GEÇİLECEK

Bir yandan Asamoah ve Filipe Luis konusunda yanıt bekleyen Galatasaray, iki oyuncudan gelecek habere göre hareket edecek.

Marsilya'nın Vitoria Guimares ile oynadığı maçta taraftara tekme attığı için 30 Haziran 2018'e kadar UEFA organizasyonlarından men cezası alan Fransız oyuncu, Marsilya ile sözleşmesini karşılıklı feshetmişti.

BİR ÇOK KÖKLÜ KULÜPTE FORMA GİYDİ

Kariyerine Monza'da başlayan Evra, Nice ve Monaco forması giydikten sonra 2005 yılında Manchester United'a transfer olmuştu.

İngiliz kulübünde 9 sezon kalan Evra, Juventus'ta geçirdiği 3 yılın ardından kariyerini Marsilya'da sürdürmeye karar vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  Gündem  Fransız  Yıldız  Patrice  Evra    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER