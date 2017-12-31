GALATASARAY'DA GÜNDEM FRANSIZ YILDIZ PATRİCE EVRA!
Ara transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in de isteği üzerine sol bek takviyesine yoğunlaşan Galatasaray'da Patrice Evra'nın ismi gündeme geldi.
Galatasaray'da sol bek transferi için girişimler devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Patrice Evra oldu.
Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen 36 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
İKİ OYUNCUDAN GELECEK HABERE GÖRE HAREKETE GEÇİLECEK
Bir yandan Asamoah ve Filipe Luis konusunda yanıt bekleyen Galatasaray, iki oyuncudan gelecek habere göre hareket edecek.
Marsilya'nın Vitoria Guimares ile oynadığı maçta taraftara tekme attığı için 30 Haziran 2018'e kadar UEFA organizasyonlarından men cezası alan Fransız oyuncu, Marsilya ile sözleşmesini karşılıklı feshetmişti.
BİR ÇOK KÖKLÜ KULÜPTE FORMA GİYDİ
Kariyerine Monza'da başlayan Evra, Nice ve Monaco forması giydikten sonra 2005 yılında Manchester United'a transfer olmuştu.
İngiliz kulübünde 9 sezon kalan Evra, Juventus'ta geçirdiği 3 yılın ardından kariyerini Marsilya'da sürdürmeye karar vermişti.
Kaynak: haberinburada
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