GALATASARAY'DA HEM LUCESCU HEM DE IGOR TUDOR GÖREV YAPACAK
Galatasaray yönetimi haftalık olağan toplantısında Igor Tudor ile yola devam kararı alındı. Ancak toplantıda Mircea Lucescu'nun yer aldığı yeni bir formül de masaya yatırıldı.
ÖZBEK, TUDOR'A DESTEK ÇIKTI
Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplantıya Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Takımın Östersunds faciası sonrası bulunduğu durum değerlendirildi. Yönetim kurulu üyeleri söz alırken, Tudor'un görevde kalmasının gelecek adına sıkıntı sonuçlar doğurabileceği aktarıldı. Ancak Başkan Dursun Özbek, Tudor'un yeni bir takım kurmaya başladığını ve kendisine şans tanınması gerektiğini anlattı.
HEM TUDOR, HEM LUCESCU
Bunun üzerine bazı yönetim kurulu üyeleri, farklı bir formül önerdi. Deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu'nun Igor Tudor'un üstünde bir pozisyonda göreve getirilmesi konuşuldu. Başkan Dursun Özbek ise bu öneriye sıcak bakabileceğini, gerekli şartlar oluşursa bu formülün değerlendirilebileceğini belirtti.
Galatasaraylı yetkililerin önümüzdeki günlerde Mircea Lucescu'ya bu formülü teklif edecekleri, Rumen futbol adamından gelecek yanıta göre durumu değerlendirecekleri öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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