Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ve liderliğin kaybedilmesinin ardından Teknik Direktör Igor Tudor ile yollar resmen ayrıldı.

Saat 14.00'te TT Stadı'nda olağanüstü toplanan Galatasaray Yönetimi, Hırvat Teknik adam Igor Tudor'un görevine son verme kararı aldı. Galatasaray'da Tudor dönemi yardımcılarıyla birlikte bugün itibari ile sona erdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Tudor'a 400 bin Euro tazminat ödeyecek.

GALATASARAY YÖNETİMİ ERKEN SEÇİM KARARI ALDI

Hafta sonu Göztepe karşılaşmasında takımın başında Emrah Bayraktar olacak. Bayraktar, sezon başında Futbol Akademisi'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak göreve getirilmişti. Öte yandan Bein Sports'un iddiasına göre Galatasaray Yönetimi 13 Ocak'ta seçime gitme kararı da aldı.

GALATASARAY IGOR TUDOR AYRILIĞINI KAP'A BİLDİRDİ

Şirketimizin 18.12.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İgor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oybirliği ile karar alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

GALATASARAY'DAN TUDOR'A TEŞEKKÜR

"Igor Tudor'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: haberinburada