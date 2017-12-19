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Galatasaray'da Igor Tudor Dönemi Resmen Sona Erdi!

GALATASARAY'DA IGOR TUDOR DÖNEMİ RESMEN SONA ERDİ!

Galatasaray'da Tudor dönemi kapandı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Galatasaray'da Igor Tudor Dönemi Resmen Sona Erdi!(10/10)6

Galatasaray yönetimi, aldığı başarısız sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayırma kararı aldı.

10 AY TAKIMIN BAŞINDA KALDI

Hırvat teknik 15 Şubat 2017'de Galatasaray'ın başına geçmişti. Tudor özellikle derbilerde aldığı başarısız sonuçların ardından eleştirilere hedef olmuştu.

IGOR TUDOR'UN GALATASARAY KARNESİ

Maç: 34Galibiyet: 19Beraberlik: 4Mağlubiyet: 11

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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