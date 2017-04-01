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galatasaray'da iki yıldız için beş yolcu!

GALATASARAY'DA İKİ YILDIZ İÇİN BEŞ YOLCU!

Podolski'yi Vissel Kobe'ye satan yönetim, sezon sonu Sneijder, Carole, Chedjou ve Cavanda'yı da göndermeyi planlıyor. Elde edilecek bonservis+maaş bütçesi ile 2 süper yıldız alınacak

Tarih : 01 Nisan 2017, 11:02
Puan Ver : Galatasaray'da İki Yıldız İçin Beş Yolcu!(5/10)4


UEFA'nın finansal fair play kuralları nedeniyle transfer için kaynak arayan Galatasaray çözümü buldu. Yeni sezonda taraftarlarla barışmak için 2 süper yıldız transfer etmeyi planlayan başkan Dursun Özbek, kaynağı eldeki yabancıları göndererek oluşturacak.



Lukas Podolski'yi 2.6 milyon euro'ya sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere Japon ekibi Vissel Kobe'ye satan sarı-kırmızılı ekip; Wesley Sneijder, Lionel Carole, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda'yı da gözden çıkardı.



 



kaynak:sabah








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