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Galatasaray'da korkulan oldu

GALATASARAY'DA KORKULAN OLDU

Galatasaray'ın dün oynadığı Bursaspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 24 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : Galatasaray'da Korkulan Oldu(9/10)5

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dün akşam Bursaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dörde dört ve iki jokerli kontrol pas oyunu, ardından da beşe beş tek pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde dar alan oyunları (ikiye iki, üçe üç, dörde dört, beşe beş) üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

EREN EN AZ 1 AY YOK

Dün oynanan Bursaspor maçından sonra hastanede yapılan tetkiklerinin ardından sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen Eren Derdiyok'un tedavisine başlandığı belirtildi. Ryan Donk'un da yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edildiği ifade edildi. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan Donk'un tedavisine ve takibine başlandığı da bildirildi.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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