Galatasaray'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman'ın burnunun kırıldığı açıklandı.'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman'ın burnunun kırıldığı açıklandı.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

Galatasaray'dan yapılan Ayhan Akman açıklaması şöyle:"Önceki gün yapılan antrenmanda burnuna aldığı darbe sonrası burnunda kırık oluşan Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, aynı gün Florya'da gerçekleştirilen ilk müdahalesinin ardından bu sabah başarılı bir operasyon geçirdi.

"AYHAN AKMAN'IN DURUMU İYİ"

Sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'in Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde yapılan operasyonun ardından durumu iyi olan Ayhan Akman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ederiz"

Kaynak: haberinburada