GALATASARAY'DA ORTALIK KARIŞTI! ESKİ YÖNETİCİYE YUMRUKLU SALDIRI
Galatasaray olağan mali genel kurulunda eski yönetici Ali Öğüdücü'nün konuşması sonrası ortalık karıştı. Öğüdücü'ye bağıran üye, yanına geldiğinde de yumruk savurdu.
Galatasaray'ın 2018 yılı olağan mali genel kurulu bugün gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre Salonu'ndaki toplantıda üyeler arasında kavga çıktı.
YUMRUKLU SALDIRI
Galatasaray genel kurulunda üyelerden biri, birkaç hafta önce görevinden ayrılan mağazacılık müdürü Ali Öğüdücü'ye 'yalan söylüyorsun' diyerek yumrukla saldırıda bulundu.
ORTALIK KARIŞTI
Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu'nun konuşması sırasında kendisine cevap hakkı doğan Ali Öğüdücü söz almak istedi. Ali Öğüdücü konuşması sırasında stokların eritildiğini söylediğinde biri kadın iki üye 'yalan söylüyorsun' diyerek kürsüye doğru bağırdı. Öğüdücü, "Siz de burada konuşabilirsiniz" diye cevap verdi. Öğüdücü konuşması bittikten sonra bağıran kişilerin tarafına gittiğinde Öğüdücü kürsüdeyken bağıran şahıs, Ali Öğüdücü'ye yumruk savurdu. Daha sonra birkaç dakikalığına ortalık karıştı ve kurula 5 dakikalığına ara verildi.
Kaynak: haberinburada
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