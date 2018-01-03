GALATASARAY'DA PATRİCE EVRA'NIN TRANSFERİNE GOMİS KEFİL OLDU
Galatasaray'da Patrice Evra'nın transferi gündeme gelirken Fransız golcü Gomis kefil oldu: Tam bir lider. Buraya gelirse çok büyük iş yapar.
Galatasaray'da Patrice Evra transferine Bafetimbi Gomis kefil oldu. Fransız golcü, vatandaşı için sarı-kırmızılılara olumlu referans vererek, gelmesi halinde önemli katkı yapacağını söyledi.
Gomis'in Evra ile ilgili olarak, "Tam bir lider. Oynadığı takımlar zaten kalitesini anlatıyor. Galatasaray'a gelirse çok büyük iş yapar. Hem karakteri hem de futbol özellikleri ile bize çok büyük katkısı olacaktır. Evra da gelmek için sabırsızlanıyor. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gayet iyi biliyor" diye konuştuğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Talimatı Verdi! Depremin Vurduğu İlde, 3 Kattan Fazlasına İzin Yok
- Bakan Sarıeroğlu: Taşeron Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı Saklı Kalacak
- Dünya, Türkiye'de Üretilen Kopya Sığırların Peşine Düştü!
- Erdoğan, Macron İle Yerli Füze İçin Eurosam İşbirliğini Görüşecek
- Üreticiler Tepkili! Ekmek Fiyatı Kararı, Mahkemeye Taşınıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar