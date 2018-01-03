Galatasaray'da Patrice Evra transferine Bafetimbi Gomis kefil oldu. Fransız golcü, vatandaşı için sarı-kırmızılılara olumlu referans vererek, gelmesi halinde önemli katkı yapacağını söyledi.

Gomis'in Evra ile ilgili olarak, "Tam bir lider. Oynadığı takımlar zaten kalitesini anlatıyor. Galatasaray'a gelirse çok büyük iş yapar. Hem karakteri hem de futbol özellikleri ile bize çok büyük katkısı olacaktır. Evra da gelmek için sabırsızlanıyor. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gayet iyi biliyor" diye konuştuğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada