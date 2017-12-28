Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda anlaşmaları bitecek olan Yasin ve Sinan'ın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.

Fatih Terim etkisi Galatasaray'da kendisini çok net şekilde gösterdi.

Bucaspor maçında Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin'in performansları dikkat çekerken Terim'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yasin için yönetimden yeni sözleşme istediği, bir süredir maaşına zam isteyen Sinan için uygun şartlı yeni bir sözleşme talep ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada